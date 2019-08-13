США задумались о судьбе СНВ-3 после взрыва в РФ

Администрация США задумалась о целесообразности продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) после взрыва под Северодвинском. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

В администрации Трампа считают, что ЧП на военном полигоне в Архангельской области произошло во время испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты.

«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», — приводит ТАСС слова американского чиновника.

После взрыва под Северодвинском мировые СМИ предположили, что ЧП было связано с испытаниями новейшей ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. 13 августа с таким утверждением выступил в твиттере президент США Дональд Трамп.