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В России рассказали об устройстве ядерного «Буревестника» 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Фото: видео Министерство обороны РФ / РИА Новости
На военном полигоне под Северодвинском проходили испытания ракеты с неограниченной дальностью полета, имеющей твердотопливный стартовый и воздушно-реактивный маршевый электродвигатели. К такому выводу пришел авиационный эксперт Вадим Лукашевич.
«Полагаю, во избежание спекуляций нужно дать пояснения, что же там собссно, взорвалось. Это были испытания ракеты с неограниченной дальностью полёта, имеющей твердотопливный стартовый двигатель и воздушно-реактивный маршевый электродвигатель», — написал Лукашевич в Facebook.
Что известно о ракете «Буревестник», которая могла взорваться под Северодвинском?
По его словам, стартовый двигатель, работающий на твердом смесевом химическом топливе, обеспечивает старт и разгон ракеты до крейсерской скорости полета, после чего выключается. Дальше начинает работать обычный воздушно-реактивный двигатель [ВРД] с вращающимся винтом или компрессором, приводимым в движение электричеством, поступающим от радиоизотопного источника энергии.
«Этот источник, называемый "ядерным", не является ядерным редактором в полном смысле слова, потому что в нем отсутствует управляемая реакция деления ядер. Там находится активный изотоп, создающий очень высокую температуру, напрямую преобразовываемую в электричество. По сути, это высокоэффективный радиоизотопный термоэлектрический преобразователь», — объяснил специалист.
Лукашевич признал, что не знает причин, по которым ракета или ее двигатель могли взорваться, однако, по его словам, «взрывом было разрушено все, включая и радиоизотопный генератор».
Содержащиеся в нем радионуклиды попали в атмосферу, вызвав всплеск радиации.
«В любом случае это свидетельствует, что создаваемое оружие слишком опасно, чтобы его создавать и испытывать, производить и накапливать…», — считает эксперт.
Взрыв на ракетном полигоне ВМФ под Северодвинском 8 августа унес жизни пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра «Росатома». После ЧП наблюдалось непродолжительное повышение радиационного фона, акватория Двинского залива по требованию военных была закрыта для гражданских судов.
Комментарии67
Армия , Оружие , Северодвинск
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