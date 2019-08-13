В российской армии появятся безэкипажные бронемашины

Сенсацией обернулось посещение министром обороны Сергеем Шойгу танкостроительного предприятия в Нижнем Тагиле. Ему показали прототипы первых в мире танков-роботов.

Гендиректор — главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в Уралвагонзавод Андрей Терликов познакомил министра не только со всей линейкой выпускаемой продукции военного назначения, но и продемонстрировал нечто совершенно новое.

Министру обороны показали образцы высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе шасси танка Т-72Б3. Возможно, их начнут выпускать уже в ближайшем будущем.

Западные эксперты всегда ставили в вину советским и российским конструкторам то, что они не заботятся о комфорте экипажей боевых машин. Наши, мол, делают упор только на боевую эффективность, добиваясь ее любой ценой. Критику, наверное, услышали и решили вообще от экипажей отказаться. Ставка теперь делается на боевых роботов.

Еще при создании платформы "Армата" говорилось, что на ее базе создадут не только классические танки и боевые машины пехоты, но и серию робототехнической техники. Работы в этом направлении, что стало очевидно, велись достаточно активно. Но внедрять полученные результаты решили пока на хорошо отработанных и очень надежных танках Т-72Б3.

Сообщается, что на начальном этапе будет создано два типа безэкипажных бронемашин.

Один можно назвать танком прорыва. Он будет иметь классическую 125 мм пушку или даже более мощное орудие. Этот робот способен прорвать самую укрепленную оборону и проложить путь для обитаемых машин мотострелковых подразделений. Важно то, что танк будет иметь усиленную броню, а также новейшие комплексы активной и динамической защиты. Подбить его очень сложно. Ну а возможный подрыв на мине грозит лишь остановкой — людей в машине нет, никто не пострадает.

Другой тип — это роботизированная боевая машина огневой поддержки. Она должна поддерживать шквалом огня пехоту, выявлять и уничтожать все огневые точки противника в районе ведения боевых действий. Это может быть уже готовый вариант БМПТ "Терминатор" или машина с новым вооружением, например, с автоматической 57 мм пушкой.

В перспективе, как предполагают специалисты, танки-роботы смогут нести и другое вооружение.

Управление тяжелыми роботизированными комплексами возможно вести как из стационарных хорошо защищенных пунктов, так и с подвижных, созданных на базе того же Т-72Б3.

Танки Т-72, созданные почти полвека назад и казавшиеся морально устаревшими, приобретают вторую жизнь. И это абсолютно верное решение. В своей конструкции танк оказался настолько совершенным, что даже западные эксперты в области вооружений считают его лучшим средним танком второй половины ХХ века.

Кстати, на проходящем сейчас в рамках Международных военных игр АрМИ-2019 танковом биатлоне проявилась еще одна удивительная особенность старой, но совсем не устаревшей машины. Т-72Б3 смог развить скорость 82 км/час. Самые современные и комфортабельные "Абрамсы", "Леопарды" и "Леклерки" такими динамическими характеристиками похвастать не могут.

Первые безэкипажные танки, управляемые по радио, в нашей стране пытались спроектировать незадолго до начала Великой Отечественной. Тогдашняя технологическая база не позволила довести дело до конца. Сегодня, используя все современные ноу-хау, нашим конструкторам первым в мире удалось реализовать то, о чем на Западе говорят лишь в будущем времени.