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Российская команда выиграла конкурс «Десантный взвод» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественная церемония закрытия конкурса «Десантный взвод» состоялась в Псковской области на полигоне Завеличье.
Российские десантники победили в конкурсе АрМИ-2019 «Десантный взвод». Награды участники состязаний получили из рук заместителя главы Минобороны РФ генерал-полковника Юрия Садовенко.
«В ходе турнира вы действовали, как и подобает десантникам: инициативно, решительно, с полной самоотдачей. Продемонстрировали высокое мастерство и полевую выучку», — отметил он на торжественном закрытии конкурса.
Садовенко подчеркнул, что подобные состязания являются лучшим способом укрепить доверие между вооруженными силами разных стран и обменяться профессиональным опытом. Замминистра обороны также добавил, что на Армейских международных играх люди «встречаются не как противники, а как друзья».
Конкурс «Десантный взвод» проходил в Псковской области с 3 по 13 августа. Состязания состояли из четырех этапов. На финальном этапе конкурсанты соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из стрелкового оружия, а также совершали индивидуальные прыжки на точность.
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Комментарии
Армия , Юрий Садовенко , Министерство обороны , Псковская Область
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