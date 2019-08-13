Российская команда выиграла конкурс «Десантный взвод»

Торжественная церемония закрытия конкурса «Десантный взвод» состоялась в Псковской области на полигоне Завеличье.

«В ходе турнира вы действовали, как и подобает десантникам: инициативно, решительно, с полной самоотдачей. Продемонстрировали высокое мастерство и полевую выучку», — отметил он на торжественном закрытии конкурса.

Садовенко подчеркнул, что подобные состязания являются лучшим способом укрепить доверие между вооруженными силами разных стран и обменяться профессиональным опытом. Замминистра обороны также добавил, что на Армейских международных играх люди «встречаются не как противники, а как друзья».

Конкурс «Десантный взвод» проходил в Псковской области с 3 по 13 августа. Состязания состояли из четырех этапов. На финальном этапе конкурсанты соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из стрелкового оружия, а также совершали индивидуальные прыжки на точность.