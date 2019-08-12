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Турция задумалась о покупке Су-35 вместо истребителей США 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Турции рассмотрят возможность закупки у России истребители Су-35. Как сообщает Yeni Safak, об этой сделке в стране задумались после исключения Анкары из американской программы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
В июле президент США Дональд Трамп объявил, что Турция не сможет покупать F-35. Такое решение было принято, так как Анкара не стала отказываться от покупки комплексов С-400 у Москвы.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова продавать Турции Cу-35, если турецкие власти «изъявят желание».
Yeni Safa отмечает, что турецкие чиновники, ответственные за закупку вооружений, обратились к военным с просьбой рассмотреть предложение Москвы. Если военные одобрят закупку Су-35, Анкара официально начнет переговоры с «Рособоронэкспортом».
В сентябре 2017-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о заключении с Москвой соглашения о покупке С-400. Он отметил, что задаток за них уже внесен. СМИ писали, что речь идет о 500 миллионах долларов за дивизион таких систем.
В США не раз заявляли, что обеспокоены этой сделкой. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон поясняла, что С-400 не совместимы с системами ПВО, которые использует альянс. Также в Штатах говорили о возможных санкциях против Турции из-за сделки с Россией.
Эрдоган говорил, что отказаться от покупки С-400 Турция не может, так как это решение соответствует интересам страны и было принято давно. Поставки систем начались 12 июля.
Комментарии1
Армия , Реджеп Эрдоган , Кэй Хатчисон , Сергей Чемезов , Дональд Трамп , Ростех , Рособоронэкспорт , НАТО , Анкара , США , Турция
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