В ДНР заявили, что сбили два беспилотника украинских силовиков

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что подразделения ПВО сбили на юге ДНР два беспилотника украинских силовиков, один из которых был ударным.

Ранее управление Народной милиции ДНР заявляло об обстрелах со стороны силовиков юга республики.

"Огонь велся целенаправленно по населенным пунктам! Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат, который был сбит нами во время обстрела Октября. С помощью него корректировали минометный огонь по домам мирных жителей.