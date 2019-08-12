Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что подразделения ПВО сбили на юге ДНР два беспилотника украинских силовиков, один из которых был ударным.
Ранее управление Народной милиции ДНР заявляло об обстрелах со стороны силовиков юга республики.
"Огонь велся целенаправленно по населенным пунктам! Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат, который был сбит нами во время обстрела Октября. С помощью него корректировали минометный огонь по домам мирных жителей.
Второй беспилотник, уже ударный, был уничтожен нашими подразделениями ПВО вчера во время попытки нанесения удара по Коминтерново", — сказал Безсонов.