В Польше рассчитывают на увеличение в стране числа военных из США

Польши Глава МИД Яцек Чапутович заявил, что Польша поддерживает решение об увеличении военного контингента из США «Мы сотрудничаем с США в рамках нашего соглашения по увеличению присутствия американских военных в Польше», — цитирует министра ТАСС. По мнению Чапутовича, увеличение числа американских военных в Польше является очень важным вопросом обеспечения безопасности страны в частности и региона в целом. «Мы говорили о прибытии ещё тысячи солдат в нашу страну, то есть увеличении контингента с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек», — отметил он. Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в рамках соглашения Польши и США о расширении американского военного присутствия в республике будут созданы шесть точек, где будут размещаться американские войска. Как отметил польский лидер Анджей Дуда , страна предоставит США базу и инфраструктуру для присутствия более чем 1 тыс. американских военнослужащих.