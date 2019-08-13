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В Польше рассчитывают на увеличение в стране числа военных из США 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша поддерживает решение об увеличении военного контингента из США.
«Мы сотрудничаем с США в рамках нашего соглашения по увеличению присутствия американских военных в Польше», — цитирует министра ТАСС.
По мнению Чапутовича, увеличение числа американских военных в Польше является очень важным вопросом обеспечения безопасности страны в частности и региона в целом.
«Мы говорили о прибытии ещё тысячи солдат в нашу страну, то есть увеличении контингента с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек», — отметил он.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в рамках соглашения Польши и США о расширении американского военного присутствия в республике будут созданы шесть точек, где будут размещаться американские войска.
Как отметил польский лидер Анджей Дуда, страна предоставит США базу и инфраструктуру для присутствия более чем 1 тыс. американских военнослужащих.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США , Анджей Дуда , Яцек Чапутович , Мариуш Блащак , МИД , ИТАР-ТАСС , Польша
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