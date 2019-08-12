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Флот США отказался от современных технологий 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Катастрофа эсминца USS John S. McCain (DDG-56) привела к тому, что военно-морские силы США приняли решение не спешить с внедрением современных технологий на своих кораблях и отказались от использования сенсорных экранов в пользу обычных штурвалов.
В 2017 году эсминец «Джон Маккейн» в Малаккском проливе столкнулся с коммерческим кораблём Alnic MC. В результате этого инцидента без вести пропали 10 американских моряков. В ходе расследования крушения стало известно, что немалую роль в развитии аварийной ситуации сыграли сенсорные экраны на командном мостике военного судна, сообщает USNI News.
Интегрированная мостиковая и навигационная система на кораблях класса DDG-51 представляет собой сенсорные экраны, с помощью которых в том числе ведётся управление рядом систем судна. Но выяснилось, что интерфейс новой системы достаточно сложен и не позволяет быстро предпринимать необходимые действия в экстренных ситуациях. Кроме того, экипажи кораблей испытывают затруднения, если их переводят с судна на судно, отличающиеся органами управления.
В течение полутора-двух лет все корабли класса DDG-51 вновь переведут на «аналоговые» органы управления — в первую очередь на физические штурвалы и ручки управления двигателями. Первым эсминцем, у которого уберут тачскрины, станет USS Ramage, а первым новым кораблём, которого лишат сенсорных экранов ещё на стадии строительства, окажется USS Ted Stevens.
Представители ВМС США заявили, что не намерены отказываться от тачскринов в будущем, но станут внедрять их только после того, как создатели интегрированных мостиковой и навигационной систем гарантируют надёжность и безопасность их эксплуатации. При этом в Системном командовании военно-морского флота США намерены всесторонне изучить выявленную проблему, чтобы создать максимально унифицированную систему с одинаковым интерфейсом для всех типов военных судов. Это должно облегчить процесс адаптации моряков к разным кораблям и повысить эффективность работы экипажей.
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Комментарии
Армия , Оружие , США
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