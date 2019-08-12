В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400

Элементы второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 доставят в Турцию в августе-сентябре, заявил министр обороны страны Хулуси Акар

"Продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК С-400. Речь идет о поставке второй батареи в августе-сентябре", — заявил Акар в эфире телеканала NTV.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.