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В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı
Элементы второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 доставят в Турцию в августе-сентябре, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
"Продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК С-400. Речь идет о поставке второй батареи в августе-сентябре", — заявил Акар в эфире телеканала NTV.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
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Армия , Хулуси Акар , Турция
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