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В ДНР уничтожили украинский беспилотник с гранатой 

Рамблер + ещё 11 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В ДНР заявили, что украинские силовики применили ударный беспилотник против гражданского населения. Ополченцам удалось его перехватить и обезвредить.
«Сегодня в 11.10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17», — сообщает официальный сайт оперативного командования ДНР.
народная милиция ДНР
Военные ДНР говорят, что дрон с гранатой летел в обход их позиций, в сторону населенного пункта Ленинское. Они опубликовали фото перехваченного ударного беспилотника.
«Попытка нанесения удара по мирным и безоружным жителям только подтверждает всю чудовищность действий украинских оккупантов», — говорится в сообщении.
В ДНР подчеркивают, что 1 августа в результате применения аналогичного ударного БПЛА получили ранение трое ополченцев.
Армия , Оружие , Украина
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