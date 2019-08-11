В ДНР уничтожили украинский беспилотник с гранатой

В ДНР заявили, что украинские силовики применили ударный беспилотник против гражданского населения. Ополченцам удалось его перехватить и обезвредить.

«Сегодня в 11.10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17», — сообщает официальный сайт оперативного командования ДНР.

народная милиция ДНР

Военные ДНР говорят, что дрон с гранатой летел в обход их позиций, в сторону населенного пункта Ленинское. Они опубликовали фото перехваченного ударного беспилотника.

«Попытка нанесения удара по мирным и безоружным жителям только подтверждает всю чудовищность действий украинских оккупантов», — говорится в сообщении.

В ДНР подчеркивают, что 1 августа в результате применения аналогичного ударного БПЛА получили ранение трое ополченцев.