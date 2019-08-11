Назван победитель в «морском бое» между РФ и США

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Военный эксперт рассказал, кто победит в «морском бое» между РФ и США 

ТК «Звезда» + ещё 3 5 часов назад
Вашингтон продолжает усугублять ситуацию, повышая градус напряженности с Москвой, устраивая учения НАТО — Украина у российских границ, уверен американский эксперт.
Силы НАТО в Черном море будут уничтожены в «первые часы» военного конфликта в море в случае «морского боя» с Россией. Об этом заявил американский специалист ВМС Лайл Голдстайн в статье National Interest.
Американский эксперт отметил, что Вашингтон усугубляет отношения с Москвой с помощью учений Sea Breeze, которые проводит совместно с Украиной «у берегов России». Маневры НАТО — Украина завершились в июле 2019 года в Черном море. В них приняли участие 19 стран североатлантического альянса.
«На самом деле нетрудно представить войну между США и Россией, инициированную случайным затоплением судна НАТО, участвующего в учения Sea Breeze, из-за неразорвавшейся мины в таких опасных водах», — предполагает автор статьи.
По мнению Голдстайна, при таком сценарии силы НАТО, за исключением Турции, будут представлять собой лишь политическое значение, но никак не будут ценны в военном плане. Они будут уничтожены в первые же часы «морского боя», уверен специалист.
Автор отметил, что США должны радоваться в связи с существующей Конвенцией Монтре, из-за которой американские авианосцы не имеют право пройти через турецкие проливы, иначе будут уничтожены «мощной комбинацией дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных сил и небольших, но смертоносных российских ракетных катеров».
Лайл Голдстайн задается вопросом, для чего тогда нужны корабли ВМС США, считающиеся гордостью и главной силой страны, когда они обладают «ограниченной полезностью» в «войне за будущее Украины». По его мнению, Вашингтону необходимо пересмотреть свои стратегии и начать развивать новые виды вооружений.
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Комментарии14
Армия , Видео , НАТО , США
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