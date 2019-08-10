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Эрдоган анонсировал новую «историческую победу» 

Вести.Ru + ещё 3 38 минут назад
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Август для Турции — месяц побед, добавил Эрдоган. В августе 2016 началась операция "Щит Евфрата" в Сирии, которая помешала созданию террористического коридора у границы. И в этом состоится еще одна.
Ранее президент заявил, что Анкара начнет военную операцию, Россия и США поставлены в известность. Предположительный срок — после 11 августа, передает РИА Новости.
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Армия , Видео , Войска , Реджеп Эрдоган , РИА Новости , Сирия
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