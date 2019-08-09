В России «военный интернет» будут защищать специальные кибервойска

Российская газета «Известия» сообщила о том, что вооруженные силы Российской Федерации взялись за создание спецподразделений, которые займутся охраной так называемого «военного интернета». Минобороны сформирует специальные кибервойска, в которые войдут офицеры имеющие высшее техническое образование.

На данный момент у военных локальных сетей имеется одна большая проблема — технически она легко может быть обнаружена по излучению радиосигнала, после чего хакеры могут ее взломать и без проблем вмешаться в ее работу. Нетрудно догадаться, что проникновение в военную Wi-Fi сеть может привести к угрозе национальной безопасности России.

Для подготовки операторов, способных защитить военную сеть, Минобороны займется отбором специалистов непосредственно из офицерского состава. Таким образом, солдаты-призывники, проходящие срочную службу, не смогут попасть в ряды «киберспецназа».