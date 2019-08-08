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Су-30 разбился в Индии 

Lenta.ru 28 минут назад
Российский истребитель СУ-30МКИ, принадлежащий ВВС Индии, разбился в штате Ассам на востоке страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что самолет выполнял тренировочный полет. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Два пилота, находившиеся на борту истребителя, успешно катапультировались.
Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30МКИ, производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», изначально был разработан по заказу Индии на базе самолета Су-30МК. В настоящее время самолеты этого типа являются самыми многочисленными в ВВС Индии.
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Армия , Видео , Происшествия , Иркутский авиазавод , Иркут , Индия
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