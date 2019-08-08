Су-30 разбился в Индии 

Российский истребитель СУ-30МКИ, принадлежащий ВВС Индии, разбился в штате Ассам на востоке страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Breaking: Endian SU-30 just crashed…
#لبیک_غزوہ_ہند pic.twitter.com/XyWGEgOC0U— 🌼HIBA KHAN 🌼🇵🇰 (@Hibakhan0007) 8 августа 2019 г.
Отмечается, что самолет выполнял тренировочный полет. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Два пилота, находившиеся на борту истребителя, успешно катапультировались.
Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30МКИ, производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», изначально был разработан по заказу Индии на базе самолета Су-30МК. В настоящее время самолеты этого типа являются самыми многочисленными в ВВС Индии.