Российская команда прошла особую «тропу разведчика» на конкурсе Армейских игр в Индии

Российская команда успешно прошла в пятницу "тропу разведчика" на третьем этапе конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр — 2019, который проходит в индийском штате Раджастхан в пустыне Тар. Как сообщил ТАСС представитель штаба конкурса, результаты будут известны в субботу, когда тропу пройдут представители других стран-участниц.

"Для этого этапа индийская сторона приготовила особо сложную полосу препятствий. Ведь в Индии такое соревнование проходит впервые. Дистанция — более 3 км. Сначала разведчики в полной боевой экипировке пробежали круг на скорость, а за тем еще один круг с препятствиями", — отметил собеседник агентства.

Когда российская команда вышла на старт, началась пыльная буря, нередкая для пустынного Раджастхана. Однако забег отменять не стали — разведчики должны уметь действовать при любой погоде, отметили организаторы.

"Полоса разведчика" включает более 20 препятствий. Конкурсантам пришлось переползать через колючую проволоку, обезвреживать растяжки, установленные условным противником, а также подорвать участок железнодорожного полотна, "снять" часовых, зачистить от противника здание и даже найти в нем секретные документы.

"Индийская сторона добавила к традиционным препятствиям свои, учитывающие специфику региона: это "бирманский мост" — переправа из канатов, W-образная стенка, которую нужно было преодолевать в условиях задымления, ряд других "сюрпризов", — сказал представитель штаба конкурса.

Особую сложность при прохождении этапа добавила песчаная буря и последовавший за ней проливной дождь. Команде пришлось взбираться по мокрым канатам, стенкам и трубам препятствий.

"Несмотря на внезапно изменившиеся погодные условия, наша команда подобрала правильную тактику преодоления препятствий и выступила с достойным результатом", — отметил глава российской делегации генерал-лейтенант Алексей Ким.

Армейские игры

Российскую команду представляют курсанты Новосибирского высшего военного командного училища — это единственный вуз Минобороны России , в котором готовят будущих офицеров для войсковой разведки. Команда этого училища уже в четвертый раз представляет Россию на международном конкурсе разведчиков.

Конкурс "Отличники войсковой разведки" проходит на полигоне в районе индийского города Джайсалмер в пустыне Тар. Соревнование началось 5 августа и продлится до 16 августа. Кроме российской команды в соревновании принимают участие разведчики Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств — РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе игр демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.