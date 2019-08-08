Военный эксперт: Россию ждут новые техногенные катастрофы

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в отставке в эфире НСН объяснил, почему на военных объектах все чаще происходят инциденты.

На военном полигоне Нёноксе под Северодвинском Архангельской области прогремел взрыв. Известно, что инцидент произошел во время испытаний жидкостного реактивного двигателя. Сообщается о двоих погибших, еще шестеро получили ранения. После взрыва в районе ЧП было зафиксировано повышение радиационного фона, однако затем он нормализовался. Тем не менее для судоходства был закрыт на месяц район Двинского залива Белого моря.

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев заявил в интервью НСН, что этот и другие инциденты, наподобие взрыва на военном складе в Ачинске Красноярского края, могут повториться.

«Это происходит с определенной степенью вероятности. Были созданы мощнейшие базы для хранения боеприпасов, ракет и остальных средств поражения. Российской армии сейчас такое количество баз не нужно. Старые боеприпасы и ракеты утилизируются, но нужно по-хозяйски к этому относиться. Судоходство в Белом море ограничено после взрыва на военном полигоне. Советское время заканчивается, российское еще не наступило. Сроки хранения и сроки эксплуатации заканчиваются. Это не последний взрыв и не последняя неприятность, которая нас еще ожидает. Поэтому мы должны делать современные системы вооружения, которые можно будет эффективно утилизировать, своевременно использовать и не создавать огромные залежи, чтобы потом думать, куда их деть», — заявил он.

В минувший понедельник, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края начался пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате хранившиеся здесь снаряды начали взрываться. Один человек в результате ЧП погиб, в радиусе 20 километров от эпицентра были эвакуированы 16 тысяч местных жителей.