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При обстреле российской авиабазы погибли люди 

Lenta.ru + ещё 5 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.
Отмечается, что запуск четырех реактивных снарядов залпового огня был произведен с северо-западного направления из района населенного пункта Кбана, горная Латакия. Известно, что в результате обстрела погибли два мирных жителя, еще четыре получили ранения.
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие
«Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — заявили в Минобороны.
5 августа сообщалось, что в направлении базы боевики выпустили три реактивных снаряда, что зафиксировали средства контроля воздушного пространства. Они упали на находящийся неподалеку населенный пункт Руайсэд Афиф, на российском объекте разрушений или пострадавших не было.
В июле стало известно, что боевики попытались атаковать базу с помощью беспилотников. Тогда три летательных аппарата уничтожили на безопасном удалении.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Армия , Ближний Восток , Латакия
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