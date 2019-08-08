При обстреле российской авиабазы погибли люди

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что запуск четырех реактивных снарядов залпового огня был произведен с северо-западного направления из района населенного пункта Кбана, горная Латакия. Известно, что в результате обстрела погибли два мирных жителя, еще четыре получили ранения.

«Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — заявили в Минобороны.

5 августа сообщалось, что в направлении базы боевики выпустили три реактивных снаряда, что зафиксировали средства контроля воздушного пространства. Они упали на находящийся неподалеку населенный пункт Руайсэд Афиф, на российском объекте разрушений или пострадавших не было.

В июле стало известно, что боевики попытались атаковать базу с помощью беспилотников. Тогда три летательных аппарата уничтожили на безопасном удалении.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.