Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Боевые балалайки»: МиГ-21 продолжают воевать в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Истребители второго поколения МиГ-21, которые советские летчики за характерный внешний вид называли "Балалайками", по-прежнему активно используются военно-воздушными силами Сирии. В Сети появились фотографии самолета-ветерана, находящегося на боевом дежурстве в одном из бетонных укрытий авиабазы в провинции Дейр-эз-Зор.
Крылатая машина, по данным сирийских источников, недавно прошла ремонт, поэтому находится в достаточно хорошем состоянии.
По имеющейся информации, к началу гражданской войны на вооружении ВВС САР находилось менее сотни таких самолетов, причем уже тогда часть из них была в нерабочем состоянии и годилась разве что на списание.
"Двадцать первые" активно применялись для нанесения ударов по наземным целям: базам и позициям террористов, их боевой и транспортной технике.
Для этого использовались различные неуправляемые авиационные ракеты: от небольших трехкилограммовых 57-мм С-5, до тяжелых 240-мм С-24 весом в 235 кг.
Также применялись различного вида авиационные бомбы. Причем, когда запасы таких боеприпасов израсходовали, было организовано производство на местных предприятиях. Внешне такие бомбы можно было легко отличить от оригинальных: их корпуса быстро покрывались ржавчиной.
В настоящее время в небо могут подняться, в лучшем случае, три десятка МиГ-21. При этом местные пилоты и авиатехники относятся к ним с большим уважением, отмечая их простоту и высокую ремонтопригодность и прощая издержки возраста.
Российская Газета: последние новости
СМИ: "Спрут" могут вооружить боевым модулем "Эпоха" Береговой ракетный комплекс "Бал" развернули на полуострове Средний В МИД пообещали ответить на планы США по развертыванию ракет
Комментарии3
Армия , Оружие , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском97
Начался новый штурм резиденции Атамбаева21
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском12
СМИ «похоронили» Гафта2
«Не стреляйте»: Атамбаев выступил с обращением47
Видео
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
00:49
«Гражданская война?»: Атамбаев нарушил конституцию
СНГ В мире
01:22
Взорванный катафалк в российском городе попал на видео
Происшествия
03:38
Как не допустить повторения пчеломора в Сибири
Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение