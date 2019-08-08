«Боевые балалайки»: МиГ-21 продолжают воевать в Сирии

يبدو انها لا تزال في الخدمة.. صورة حديثة لمقاتلة MIG-21 سوريّة تم تعميرها مؤخراً.. الصورة بتاريخ شهر 7-2019 في مطار دير الزور.. pic.twitter.com/AmvAkFuwdK— Encyclopedia of Syrian military (@Syr_Mil_Wik) 7 августа 2019 г. Истребители второго поколения МиГ-21, которые советские летчики за характерный внешний вид называли "Балалайками", по-прежнему активно используются военно-воздушными силами Сирии . В Сети появились фотографии самолета-ветерана, находящегося на боевом дежурстве в одном из бетонных укрытий авиабазы в провинции Дейр-эз-Зор

Крылатая машина, по данным сирийских источников, недавно прошла ремонт, поэтому находится в достаточно хорошем состоянии.

По имеющейся информации, к началу гражданской войны на вооружении ВВС САР находилось менее сотни таких самолетов, причем уже тогда часть из них была в нерабочем состоянии и годилась разве что на списание.

"Двадцать первые" активно применялись для нанесения ударов по наземным целям: базам и позициям террористов, их боевой и транспортной технике.

Для этого использовались различные неуправляемые авиационные ракеты: от небольших трехкилограммовых 57-мм С-5, до тяжелых 240-мм С-24 весом в 235 кг.

Также применялись различного вида авиационные бомбы. Причем, когда запасы таких боеприпасов израсходовали, было организовано производство на местных предприятиях. Внешне такие бомбы можно было легко отличить от оригинальных: их корпуса быстро покрывались ржавчиной.

В настоящее время в небо могут подняться, в лучшем случае, три десятка МиГ-21. При этом местные пилоты и авиатехники относятся к ним с большим уважением, отмечая их простоту и высокую ремонтопригодность и прощая издержки возраста.