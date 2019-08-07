В России может появиться пятый военный округ

Пятый военный округ может появиться в РФ

За Северным флотом могут закрепить статус военного округа. Таким образом, он может стать пятой военно-административной единицей страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Русская планета» отметила, что оборонное ведомство РФ подготовило документ, который позволит законодательно придать Северному флоту статус военного округа. В пояснительной записке замечено, что это позволит улучшить взаимодействие на Арктическом направлении при решении задач в оборонном секторе.

«Газета.ru» напомнила, что на сегодняшний день в России статус военно-административной единицы имеют четыре округа: Восточный, Южный, Центральный и Западный.