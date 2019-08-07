В России может появиться пятый военный округ

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Пятый военный округ может появиться в РФ 

360tv.ru 22 минуты назад
За Северным флотом могут закрепить статус военного округа. Таким образом, он может стать пятой военно-административной единицей страны. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Русская планета» отметила, что оборонное ведомство РФ подготовило документ, который позволит законодательно придать Северному флоту статус военного округа. В пояснительной записке замечено, что это позволит улучшить взаимодействие на Арктическом направлении при решении задач в оборонном секторе.
«Газета.ru» напомнила, что на сегодняшний день в России статус военно-административной единицы имеют четыре округа: Восточный, Южный, Центральный и Западный.
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Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Газета.Ru
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