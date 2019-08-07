Эскалация в Донбассе: Зеленский провел срочное совещание

Владимир Зеленский провел совещание с силовиками из-за гибели четырех военных ВСУ в Донбассе. Президент Украины также срочно позвонил Владимиру Путину и попросил его повлиять на «другую сторону» конфликта. Главы двух стран также договорились о возможной встрече «нормандской четверки».

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями украинских силовых ведомств из-за эскалации ситуации в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

На совещании присутствовали начальник генштаба Украины Руслан Хомчак , представители ключевых подразделений ВСУ, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк , отмечает агентство.

Основной темой встречи стала гибель четырех украинских военнослужащих в Донбассе.

Бойцы погибли в результате обстрела в районе Павлополя 6 августа. В Киеве инцидент расценивают как подрыв режима прекращения огня в регионе.

Украина и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушениях перемирия, которое начало действовать 21 июля, с первого дня. При этом оно впервые сопровождалось документами о прекращении огня и запрете диверсионной деятельности.

По итогам встречи с силовиками Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших после обстрела на востоке Украины военных.

Еще до совещания Зеленский провел срочный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, он обсудил с российским коллегой гибель военнослужащих в Донбассе.

«Только что разговаривал с президентом Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», — заявил Зеленский.

По его словам, они также поговорили об освобождении пленных и восстановлении моста в Станице Луганской.

При этом в Кремле отметили, что Путин в ходе разговора напомнил Зеленскому о необходимости диалога между сторонами конфликта в Донбассе, в том числе в рамках минской контактной группы. Президент России также акцентировал важность неукоснительного соблюдения установленного в Донбассе режима прекращения огня.

В администрации президента Украины заявили, что Путин и Зеленский договорились о возможной встрече лидеров «нормандской четверки». В офисе украинского главы также добавили, что рабочие группы готовят документы для подписания на высшем уровне.

Киев настаивает на скорейшем проведении встречи в нормандском формате на фоне эскалации ситуации в Донбассе. В частности, Зеленский накануне призвал лидеров России, Франции и Германии провести переговоры в ближайшее время.

По мнению украинского лидера, ситуация с гибелью военных ВСУ в Донбассе демонстрирует необходимость подобной встречи.

«Инцидент направлен на подрыв не только перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — считает Зеленский.

Говоря о сроках проведения встречи лидеров «нормандской четверки», он отметил, что выступает за начало осени.

Несмотря на призывы к переговорам, президент Украины продолжает уклоняться от выполнения политической части минских соглашений. Дело в том, что ключевым пунктом данной части являются прямые переговоры Украины с представителями республик Донбасса. Однако Зеленский вслед за своим предшественником Петром Порошенко систематически игнорирует этот аспект соглашений.

Кроме того, в Киеве также отказываются от обсуждения вопроса об амнистии для ополченцев и предоставлении региону особого статуса. Подобное лишь подтверждает нежелание Украины выполнять свои обязательства.

Между тем минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

Основной задачей соглашений стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. При этом с их реализацией связан вопрос снятия европейских санкций с России. В то же время Москва неоднократно указывала, что власти Украины отказываются от выполнения своей части договоренностей.