Киев связал уничтожение украинских Ил-76 с Россией

Киев связал уничтожение украинских Ил-76 в Ливии с Россией

Уничтожение украинских самолетов Ил-76 с гуманитарным грузом в аэропорту ливийского города Мисурата является очередной попыткой Москвы дискредитировать Киев и обвинить ее в торговле оружием. Об этом заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин , передает «Обозреватель».

По его словам, все эти ситуации связаны между собой. Первые новости об Ил-76, которые появились в российских СМИ и соцсетях, содержали информацию о том, что самолеты перевозили оружие, подчеркнул Золотухин.

«Мы много раз фиксировали, что в медиа постоянно появляется информация, которая обвиняет Украину в незаконной торговле оружием и которая сочиняется и подтасовывается Российской Федерацией. А после того, как словам перестали верить, Россия действительно устраивает провокации, чтобы подкрепить такую информацию некими аргументами», — сказал замминистра.

Он добавил, что власти Украины не отправляли в Ливию ни гражданские, ни военные самолеты — все уничтоженные Ил-76 принадлежали частным лицам.

«В рамках украинского и международного законодательства у них есть право предоставлять услуги, в частности, организациям Красного Креста и Полумесяца», — уточнил Золотухин.

Накануне, 6 августа, сообщалось, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара (ЛНА) нанесла авиаудар по авиабазе, где базируются ВВС правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Как рассказал военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей, в результате атаки было потеряно большое количество оружия, которое выгрузили из Ил-76.

Первые два Ил-76 уничтожили в Ливии в конце июля. Они перевозили из ОАЭ боеприпасы в интересах одной из сторон ливийского вооруженного конфликта.