Киев связал уничтожение украинских Ил-76 с Россией

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Киев связал уничтожение украинских Ил-76 в Ливии с Россией 

Lenta.ru 14 минут назад
Уничтожение украинских самолетов Ил-76 с гуманитарным грузом в аэропорту ливийского города Мисурата является очередной попыткой Москвы дискредитировать Киев и обвинить ее в торговле оружием. Об этом заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, передает «Обозреватель».
По его словам, все эти ситуации связаны между собой. Первые новости об Ил-76, которые появились в российских СМИ и соцсетях, содержали информацию о том, что самолеты перевозили оружие, подчеркнул Золотухин.
«Мы много раз фиксировали, что в медиа постоянно появляется информация, которая обвиняет Украину в незаконной торговле оружием и которая сочиняется и подтасовывается Российской Федерацией. А после того, как словам перестали верить, Россия действительно устраивает провокации, чтобы подкрепить такую информацию некими аргументами», — сказал замминистра.
Он добавил, что власти Украины не отправляли в Ливию ни гражданские, ни военные самолеты — все уничтоженные Ил-76 принадлежали частным лицам.
«В рамках украинского и международного законодательства у них есть право предоставлять услуги, в частности, организациям Красного Креста и Полумесяца», — уточнил Золотухин.
Накануне, 6 августа, сообщалось, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара (ЛНА) нанесла авиаудар по авиабазе, где базируются ВВС правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Как рассказал военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей, в результате атаки было потеряно большое количество оружия, которое выгрузили из Ил-76.
Первые два Ил-76 уничтожили в Ливии в конце июля. Они перевозили из ОАЭ боеприпасы в интересах одной из сторон ливийского вооруженного конфликта.
В 2011 году в Ливии началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. В результате конфликта страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.
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Комментарии4
Армия , Видео , Войска , Оружие , Украина , Дмитрий Золотухин , Муаммар Каддафи , Международный комитет Красного Креста , Киев , Ливия , Москва
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