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Продажи пуленепробиваемых рюкзаков резко выросли в США 

News.ru 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
После недавней стрельбы в США американские родители начали активно скупать пуленепробиваемые рюкзаки для своих детей. В 2019 году в США уже произошли 22 школьные перестрелки, которые привели к травмам и смертям подростков.
В школьный сезон мы продаём многие из наших продуктов родителям, учителям и студентам, — цитирует Yahoo News Australia основателя компании по производству таких рюкзаков Джо Куррана.
Он занялся этим бизнесом после резни в Вирджинии в 2007 году в надежде защитить таким образом своих детей. Рюкзаки стоят в розницу $120–300, и по данным компании Куррана, за последние годы их продажи выросли на 200%.
Однако бывший комиссар полиции Нью-Йорка Уильям Брэттон предупредил родителей, что эти вещи не защищают при стрельбе из ружья.
Как писал News.ru, один из учащихся, пострадавших во время стрельбы в школе пригорода американского Денвера, штат Колорадо, погиб. Имя не называется. Известно, что ему было 18 лет. Огонь, по предварительным данным, открыли два ученика этой же школы. Злоумышленники начали стрельбу по учащимся в двух разных местах образовательного учреждения.
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Комментарии
Армия , Yahoo , США
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