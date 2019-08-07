Размещение ракет в Азии: чем Китай может ответить США

Китай обеспокоен планами США разработать и испытать ракеты средней дальности наземного базирования. И даже пригрозил ответить Вашингтону в случае их размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Газета.Ru» разбиралась, что КНР может противопоставить США в военном отношении и насколько болезненным для американцев могут быть действия Пекина.

Если США разместят новые ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), то Китай примет ответные меры, подчеркнул во время брифинга директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун. Правда, о каких именно ответных шагах идет речь, дипломат не уточнил.

«Китай не будет стоять в стороне», — пообещал китайский политик.

«Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал представитель МИД КНР.

В ответ на уточняющий вопрос об ответных мерах дипломат добавил, что «все возможные варианты будут на столе».

Фу Цун также выразил сожаление из-за одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«С нашей точки зрения, это еще один акт унилатерализма (программа односторонних действий. — «Газета.Ru»), еще один отказ от их международных обязательств. Он неминуемо окажет прямое негативное влияние на мировую стратегическую стабильность, а также на мир и безопасность в Европе и в АТР. Кроме того, это негативно скажется на ситуации в сфере контроля над вооружениями», — уверен дипломат.

«На вооружении Народно-Освободительной Армии Китая есть немало образцов вооружения и военной техники, которые способны доставить немало озабоченности Соединенным Штатам. К таковым, в первую очередь, следует отнести противокорабельные ракетные комплексы с баллистическими ракетами средней дальности DF-21D и DF-26.

Константин Макиенко. Обе эти системы предназначены для защиты береговых районов и территориальных вод от кораблей вероятного противника. В Китае ракеты DF-21D и DF-26 называют «убийцами авианосцев», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий

Аббревиатура DF означает «Дунфэн» — «Восточный ветер» или «Ветер с Востока».

Комплекс DF-21D представляет собой мобильную пусковую платформу с баллистической ракетой средней дальности. Длина ракеты составляет около 10 м, стартовый вес — в пределах 15 т. Изделие комплектуется обычной (неядерной) боевой частью. Максимальная дальность стрельбы — 1450 км, скорость ракеты в полете — 10 М.

Еще большими боевыми возможностями обладает новый противокорабельный ракетный комплекс DF-26. Эта система построена на базе шестиосного специального шасси, оснащенного подъемной стрелой для транспортно-пускового контейнера ракеты. Также в состав комплекса входят несколько других компонентов, тоже выполненных на автомобильных шасси. Это позволяет обеспечить высокую мобильность, в том числе с высокой проходимостью.

Ракета комплекса DF-26 имеет длину около 15 м и диаметр около 1,5 м. Стартовая масса изделия оценивается примерно в 20 т. Трехступенчатая ракета оснащается отделяемым боевым блоком с конвенциональным или специальным зарядом массой до 1,5-1,8 т. Управление в полете обеспечивается инерциальной навигационной системой.

На конечном участке траектории в работу включается головка самонаведения, тип которого на данном этапе неизвестен.

Официальные китайские источники основные тактико-технические характеристики DF-26 пока не приводили. Согласно одним оценкам, дальность стрельбы DF-26 составляет 3500-4000 км, но есть и другие слухи. По ним дальняя граница зоны поражения китайского противокорабельного комплекса составляет 4500-5000 км. С такого расстояния ПКРК DF-26 способен легко поразить объекты даже на острове Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане.

Ракета способна нанести прицельный удар по целям на суше, по крупным и средним кораблям в море, а также принять участие в ответном (ответно-встречном) ядерном ударе. DF-26 поступил на вооружение Китая в апреле 2018 года.

«Они играют роль палки, которой можно отогнать собаку, забежавшую в ваш двор, но никто не будет нападать с палкой на дом, где живет эта собака», — так говорят китайские военные об оборонительном характере своих систем DF-21D и DF-26.

«Не менее разрушительным может быть китайский ответ Соединенным Штатам и межконтинентальными баллистическими ракетами», — отметил Константин Макиенко. На оснащении ракетных войск стратегического назначения НОАК сегодня есть подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) DF-31/DF-31А (CSS-9 Mod 1/CSS-9 Mod 2 по классификации НАТО).

Ракеты этих ПГРК представляют собой твердотопливное трехступенчатое изделие, запускаемое с мобильного шести— или восьмиосного транспортера. Дальность стрельбы DF-31А превышает 11 тыс. км и в зоне досягаемости этой ракеты находится большинство объектов на континентальной части США. Длина DF-31A — 13 м, диаметр — 2,25 м, стартовая масса — 42 т. Точность стрельбы (КВО — круговое вероятное отклонение) составляет, по разным оценкам, от 100 м до 1 км, но большинством специалистов принимается как 300 м, что является для МБР достаточно высоким показателем.

Кроме того, вооруженные силы КНР развернули уже вторую ракетную бригаду, оснащенную новыми межконтинентальными баллистическими ракетами DF-41 на северо-востоке страны в проивнции Хелунцзян.

Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 является твердотопливной МБР, при этом она более мощная и тяжелая, чем DF-31A и разрабатываемая DF-31B, и оснащена разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Новая китайская ракета создается в грунтовом, железнодорожном и шахтном вариантах.

Разделяющаяся головная часть МБР DF-41 несет до 10 боевых блоков с индивидуальным наведением, что позволяет рассчитывать на успешное преодоление противоракетной обороны США. Дальность стрельбы, которая в различных источниках оценивается от 12 до 14 тыс. км, превращает DF-41 в одну из самых дальнобойных ракет в мире. Это изделие остается наиболее мощной и современной межконтинентальной ракетой в китайском арсенале стратегического ядерного оружия, хотя она и не имеет принципиального превосходства над аналогичными российскими и американскими ракетными комплексами.

В настоящее время Китай способен обстреливать всю территорию США с подвижных грунтовых ракетных комплексов (в недалекой перспективе — с боевых железнодорожных), которые станут основным контрсиловым аргументом Пекина в борьбе за лидерство в мире.

Кроме того, в составе морских стратегических ядерных сил Китая есть морской вариант DF-31А — баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) JL-2 («Джу Лан-2» (или «Большая волна»), западное обозначение — CSS-NX-10).

Наконец, Китай способен больно ударить и с воздуха, напоминает Макиенко. На оснащении ВВС НОАК имеются стратегические бомбардировщики Xian H-6K. Эта версия отличается новыми турбореактивными двигателями Д-30КП-2 российского производства, обладающими тягой порядка 118 кН каждый, модернизированной кабиной экипажа, увеличенными воздухозаборниками и увеличенным обтекателем антенны РЛС, отсутствием 23-мм оборонительных пушек. Боевая нагрузка данной модели была доведена до 12 тыс. кг. При этом бомбардировщик получил возможность нести до шести крылатых ракет типа CJ-10A (дальность полета до 3 тыс. км), являющихся копиями российской ракеты Х-55.

Боевой радиус действия Xian H-6K удалось увеличить с 1800 до 3000 км. Первый полет бомбардировщик данной модификации совершил 5 января 2007 года. На вооружение ВВС КНР самолет был принят в 2011 году. На этой модели полностью отсутствует внутренний бомбовый отсек, а в освобожденном пространстве корпуса были расположены дополнительные запасы топлива и аппаратура РЭБ.

В отличие от части своих предшественников, версия H-6K не перестраивалась из старых самолетов, а производится на китайских авиазаводах заводах с нуля. Принимая во внимание срок службы нынешних бомбардировщиков, самолеты H-6K имеют все шансы оставаться на вооружении китайских ВВС до 2052 года.