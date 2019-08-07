Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль представил «танк будущего» с контроллером от Xbox 

TechCult 55 минут назад
Фото: TechCult
Программа разработки боевых машин с дистанционным управлением «Carmel» была развернута в Израиле еще три года назад, а в минувшее воскресенье прессе показали действующие прототипы. Первое впечатление сразу порождает ассоциации с компьютерными играми, так как оператор управляет тяжелыми бронированными машинами через консоль с джойстиком, весьма напоминающим контроллер от Xbox.
Разработкой броневиков Carmel занимаются на конкурсной основе три компании: Elbit, Rafael и Israel Aerospace Industries. Общие требования базируются на максимальной безопасности для экипажа машины, что всеми конструкторами было истолковано по-своему. Если в Elbit просто заменили все приборы наблюдения на внешние камеры с выводом картинки на визоры шлемов, то в Israel Aerospace Industries разработали передовой «панорамный интерфейс».
Игровой джойстик для управления танком есть только у прототипа от Israel Aerospace Industries. И он действительно не сильно отличается от геймерского устройства — более того, военное ведомство Израиля совершенно не против использования таких систем в боевых машинах. Причины аналогичны аргументации от ВМФ США — современный военнослужащий с детства привык не к рычагам, а к электронным гаджетам. А потому быстрее и лучше взаимодействует с аналогичными системами управления, будь то танк или целая подводная лодка.
TechCult: последние новости
Астрономы нашли звезду-рекордсмен, столь же древнюю, как сама Вселенная Пентагон запускает зонды-шпионы для массовой слежки за гражданами США В Гонконге протестующие начали применять лазеры против системы распознавания лиц
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Южная Осетия решила войти в состав России583
Япония отказалась принять протест России54
Появилось видео потасовки со стрельбой в Москве42
Массовые убийства оказались «заразными»1
Сестра Михаила Круга выступила с заявлением
Видео
06:30
Экскурсия по МКС от Роскосмоса
Наука и техника
00:18
Бой завязался в зоне КТО в Ингушетии
Происшествия Армия
03:57
Япония отказалась принять протест России
Политика
00:49
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17
В мире Происшествия
05:52
На Украине потребовали смены мирового порядка
В мире Ближний Восток
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
01:54
Южная Осетия решила войти в состав России
В мире Политика
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение