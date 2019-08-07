Израиль представил «танк будущего» с контроллером от Xbox

Программа разработки боевых машин с дистанционным управлением «Carmel» была развернута в Израиле еще три года назад, а в минувшее воскресенье прессе показали действующие прототипы. Первое впечатление сразу порождает ассоциации с компьютерными играми, так как оператор управляет тяжелыми бронированными машинами через консоль с джойстиком, весьма напоминающим контроллер от Xbox.

Разработкой броневиков Carmel занимаются на конкурсной основе три компании: Elbit, Rafael и Israel Aerospace Industries. Общие требования базируются на максимальной безопасности для экипажа машины, что всеми конструкторами было истолковано по-своему. Если в Elbit просто заменили все приборы наблюдения на внешние камеры с выводом картинки на визоры шлемов, то в Israel Aerospace Industries разработали передовой «панорамный интерфейс».