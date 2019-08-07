Израиль представил «танк будущего» с контроллером от Xbox 

Программа разработки боевых машин с дистанционным управлением «Carmel» была развернута в Израиле еще три года назад, а в минувшее воскресенье прессе показали действующие прототипы. Первое впечатление сразу порождает ассоциации с компьютерными играми, так как оператор управляет тяжелыми бронированными машинами через консоль с джойстиком, весьма напоминающим контроллер от Xbox.
Разработкой броневиков Carmel занимаются на конкурсной основе три компании: Elbit, Rafael и Israel Aerospace Industries. Общие требования базируются на максимальной безопасности для экипажа машины, что всеми конструкторами было истолковано по-своему. Если в Elbit просто заменили все приборы наблюдения на внешние камеры с выводом картинки на визоры шлемов, то в Israel Aerospace Industries разработали передовой «панорамный интерфейс».
Игровой джойстик для управления танком есть только у прототипа от Israel Aerospace Industries. И он действительно не сильно отличается от геймерского устройства — более того, военное ведомство Израиля совершенно не против использования таких систем в боевых машинах. Причины аналогичны аргументации от ВМФ США — современный военнослужащий с детства привык не к рычагам, а к электронным гаджетам. А потому быстрее и лучше взаимодействует с аналогичными системами управления, будь то танк или целая подводная лодка.