Источник: турецкая сторона начала приемку поставленной партии С-400

Турция начала приемку поставленных Россией компонентов полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на авиабазе Мюртед в Анкаре . Об этом сообщил ТАСС в среду военно-дипломатический источник.

"Прилетевшие в Турцию в начале августа российские техники и прошедшие обучение в РФ турецкие военные приступили к передаче и приемке первой партии полкового комплекта систем С-400, доставленной воздушным транспортом в Анкару в июле этого года", — сказал собеседник агентства, уточнив, что этот процесс "займет около двух месяцев".

Источник отметил, что системы С-400 станут собственностью Турции "с момента подписания акта приема-передачи". Он добавил, что "одновременно начнет действовать предусмотренное контрактом гарантийное техническое обслуживание С-400 российской стороной в течение полутора лет".

О том, что Россия завершила первый этап поставки С-400 "Триумф" в Турцию, стало известно 25 июля. Тогда в "Рособоронэкспорте" сообщили, что для доставки имущества из состава комплекта турецкой стороне было выполнено 30 рейсов транспортных самолетов.

Контракт с Турцией

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.