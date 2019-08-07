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Источник: турецкая сторона начала приемку поставленной партии С-400 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Турция начала приемку поставленных Россией компонентов полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на авиабазе Мюртед в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС в среду военно-дипломатический источник.
"Прилетевшие в Турцию в начале августа российские техники и прошедшие обучение в РФ турецкие военные приступили к передаче и приемке первой партии полкового комплекта систем С-400, доставленной воздушным транспортом в Анкару в июле этого года", — сказал собеседник агентства, уточнив, что этот процесс "займет около двух месяцев".
Источник отметил, что системы С-400 станут собственностью Турции "с момента подписания акта приема-передачи". Он добавил, что "одновременно начнет действовать предусмотренное контрактом гарантийное техническое обслуживание С-400 российской стороной в течение полутора лет".
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ не стали комментировать предоставленную источником информацию.
О том, что Россия завершила первый этап поставки С-400 "Триумф" в Турцию, стало известно 25 июля. Тогда в "Рособоронэкспорте" сообщили, что для доставки имущества из состава комплекта турецкой стороне было выполнено 30 рейсов транспортных самолетов.

Контракт с Турцией

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.
Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
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Комментарии
Армия , Оружие , Рособоронэкспорт , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Администрация США , НАТО , Анкара , Турция
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