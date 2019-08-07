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Украина готовится атаковать Донбасс 

Рамблер + ещё 1 41 минуту назад
Армия Украины приведена в высшие степени боеготовности и выдвинулась на передовые позиции на мариупольском направлении. Об этом, как сообщает Донецкое агентство новостей, гласит текст экстренного заявления народной милиции Донецкой народной республики.
«Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям», — сказано в нем.
В заявлении сообщается, что подразделения резерва 35-й и 36-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки, подразделения 56-й мотопехотной бригады и полк «Азов» были подняты по тревоге в Мариуполе и готовы прибыть на передовые позиции, а подразделения 406-й артиллерийской бригады Военно-морских сил Украины вышли на огневые позиции в районах населенных пунктов Кирово, Андреевка и Терновое.
Кроме того, украинская беспилотная летательная авиация увеличила активность воздушной разведки вдоль линии соприкосновения. Данные обо всем этом были получены разведкой ДНР.
Комментарии29
Армия , Видео , Войска , Украина
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