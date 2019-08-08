Британские истребители направили на сопровождение российского ракетоносца

Для сопровождения трех российских самолетов возле границ Эстонии над Балтийским морем вылетели британские истребители Typhoon, сообщила газета The Sun.

Утверждается, что британские самолеты должны сопроводить стратегический ракетоносец Ту-95 и два истребителя, которые двигаются в западном направлении, передает ТАСС.

минобороны Британии не подтвердили информацию, добавив, что официальная информация появится позже.

Во вторник сообщалось, что британские истребители Typhoon поднимались в воздух 5 и 6 августа, чтобы сопроводить самолеты ВКС России.

В конце июля минобороны Великобритании опубликовало фото «перехвата» российского военно-транспортного Ил-76 британскими истребителями Typhoon у границ Эстонии.