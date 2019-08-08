Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские истребители направили на сопровождение российского ракетоносца 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Для сопровождения трех российских самолетов возле границ Эстонии над Балтийским морем вылетели британские истребители Typhoon, сообщила газета The Sun.
Утверждается, что британские самолеты должны сопроводить стратегический ракетоносец Ту-95 и два истребителя, которые двигаются в западном направлении, передает ТАСС.
В минобороны Британии не подтвердили информацию, добавив, что официальная информация появится позже.
Во вторник сообщалось, что британские истребители Typhoon поднимались в воздух 5 и 6 августа, чтобы сопроводить самолеты ВКС России.
В конце июля минобороны Великобритании опубликовало фото «перехвата» российского военно-транспортного Ил-76 британскими истребителями Typhoon у границ Эстонии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названо возможное предназначение взорвавшейся на полигоне ВМФ ракеты В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя Австралия договорилась об индивидуальном партнерстве с НАТО
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унесенные ветром: на Москву надвигается ненастье
Толпы сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек17
В России ответили на планы Зеленского вернуть Крым178
Часть Белого моря закрыли после взрыва на полигоне13
Атамбаев сдался65
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение