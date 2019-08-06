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Секретный справочник США по войне с Россией опубликован в Сети 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сети опубликован секретный военный справочник США, в котором идет речь о том, как победить Россию в гибридной войне, сообщают американские СМИ.
«Руководство по войне нового поколения с Россией» (The Russian New Generation Warfare Handbook) было опубликовано в декабре 2016 года, в 2019 году пособие утекло в Сеть, сообщает The National Interest.
Сама брошюра представляет собой книгу на 68 страниц, на которых размещены фотографии российской техники и данные о российском оборудовании, поясняет издание.
В книге утверждается, что Россия якобы приняла подход США к ведению войны на поле боя с помощью пилотируемых и беспилотных систем для обнаружения позиций противника.
В справочнике также говорится, что российская стратегия якобы предполагает «смену режима» с помощью объединения с местными силами, а не стандартную военную операцию. «Участие местных жителей придает силу военным действиям на мировой арене», — цитирует издание справочник.
В книге также указываются некоторые слабые стороны российской армии, которые могут использовать военные США.
«Солдатам-призывникам не хватает мотивации (хотя вскоре это станет менее важной проблемой, так как ряды российских военных пополняются профессионально подготовленными бойцами). Тактическое лидерство является формальным, логистика слабой, а авиационная и артиллерийская поддержка, как правило, зависит от объема, а не от точности», — приводит выдержки из справочника издание.
Кроме того, военным США предлагают готовиться к бою в условиях, когда противник глушит GPS и радиоэлектронное оборудование.
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Комментарии4
Армия , Войска , Оружие , The National Interest , США
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