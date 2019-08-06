«Без риска для жизни». Склад под Ачинском будут тушить роботы

Минобороны перебросило к горящему под Ачинском военному складу роботы "Уран-14". В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин рассказал о применении робототехнических комплексов пожаротушения.

Два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14" переброшены к горящему в Красноярском крае военному складу, сообщает Минобороны РФ.

"В целях ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14", — говорится в сообщении.

Кроме того, для мониторинга обстановки на территории склада в Ачинский район доставлены беспилотники. Результаты в режиме реального времени будут передаваться в штаб по ликвидации возгорания.

По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Жители близлежащих деревень эвакуируются.

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По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о применении "Урана-14":