Минобороны перебросило к горящему под Ачинском военному складу роботы "Уран-14". В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин рассказал о применении робототехнических комплексов пожаротушения.
Два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14" переброшены к горящему в Красноярском крае военному складу, сообщает Минобороны РФ.
"В целях ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14", — говорится в сообщении.
Кроме того, для мониторинга обстановки на территории склада в Ачинский район доставлены беспилотники. Результаты в режиме реального времени будут передаваться в штаб по ликвидации возгорания.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Жители близлежащих деревень эвакуируются.
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По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о применении "Урана-14":
"Эти роботы уже достаточно хорошо известны, их можно было видеть на выставках "Армия" этого и прошлого года. По сути, все "Ураны" у нас представляют из себя мобильные робототехнические комплексы, на которых располагаются различные модули — как боевые, так и инженерные. То есть могут быть пулеметы и ракеты, а могут — ковш бульдозера и различные средства расчистки завалов, как раз для такого рода ЧП, для разбора складов, где могут находиться взрывчатые материалы, без риска для личного состава. Поскольку территория может быть покрыта остатками неразорвавшихся снарядов, применение подобных роботов может минимизировать риск для жизни людей", — сказал Борис Рожин.