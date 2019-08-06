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Украина вернет США погибших солдат 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Facebook Посольства Украины в США
США договорились с Украиной о поиске тел военнопленных и американских граждан, пропавших без вести на территории Украины в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
Решение вступило в силу после подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством обороны Украины и Агентством по поиску военнопленных и пропавших без вести министерства обороны США. Со стороны Киева его подписал посол Валерий Чалый, со стороны Вашингтона — директор агентства Келли Маккиг.
Текст документа также предусматривает обмен опытом между Украиной и США в сфере поиска военнослужащих, который Киев намерен использовать для обнаружения пропавших без вести во время войны в Донбассе военнослужащих.
Как отмечает украинское посольство, подписание меморандума стало результатом двухлетней работы дипломатов. До этого в этой же сфере стороны подписали еще два меморандума, один из них был подписан Службой безопасности, а второй — министерством по делам ветеранов Украины.
Ранее стало известно, что Киев запросил у американской стороны дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Получить их Киев хочет по программе внешних военных продаж Минобороны США. В конце июля посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что его страна планирует получить крупную партию американского летального оружия до конца 2019 года.
Война в Донбассе началась в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича. Киев утверждает, что за самопровозглашенными республиками Донбасса стоит Москва. Россия отрицает свое участие в конфликте.
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Армия , Войска , США , Украина , Виктор Янукович , Валерий Чалый , Министерство обороны , Пентагон
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