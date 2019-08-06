Найдена пропавшая 80 лет назад подлодка

Исследователи проекта Lost 52 Project нашли в Тихом океане обломок американской подлодки USS Grunion, затонувшей в ходе первого боевого задания во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Live Science.

USS Grunion летом 1942 года отправилась на Алеутские острова и потопила два японских катера. На обратном пути субмарина бесследно исчезла, 70 человек экипажа считались пропавшими без вести.

Участники Lost 52 Project смогли обнаружить нос субмарины на глубине 820 метров с помощью автономных подводных аппаратов.

Целью проекта Lost 52 Project является поиск 52 субмарин, пропавших во время Второй мировой войны. Более 3500 моряков до сих пор считаются пропавшими без вести.

Исследователи создали 3D-изображения, чтобы семьи погибших моряков, военные и ученые могли рассмотреть подлодку.

В июле на глубине 2370 метров у берегов Франции обнаружили исчезнувшую более 50 лет назад подводную лодку Minerve. Субмарина вышла из порта Тулона в январе 1968 года с 52 моряками и бесследно исчезла.