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Связь уничтоженного в Ливии Ил-76 с Россией опровергли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 26 минут назад
Фото: Twitter
Самолет Ил-76 с оружием на борту, который был уничтожен на авиабазе ливийского города Мисурата Ливийской национальной армией, никак не связан с Россией, сообщил источник.
Об уничтожении Ил-76 с оружием в Мисурате сообщили СМИ, поддерживающие ЛНА. Уточнялось, что это самолет «российского производства», однако источник отметил, что машина больше никакого отношения к России не имеет, передает «Интерфакс».
По некоторым данным, самолет мог доставить оружие противникам Хафтара из Турции.
В ЛНА утверждают, что уничтожением Ил-76 армия Хафтара предостерегла «иностранные государства» от снабжения ее противников оружием. На борту самолета якобы было «военное снаряжение, беспилотники и ракеты».
В конце июля появились сообщения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии — утверждалось, что они якобы были зафрахтованы ОАЭ и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Оружие , Интерфакс , Ливия
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