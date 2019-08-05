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Танк иранских военных задымился на Армейских играх 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр-2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.
"В ходе второго заезда танк экипажа иранской команды после преодоления брода не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя танка, что привело к перегреву и задымлению моторного отсека танка. Своевременными действиями обеспечивающих служб задымление было устранено. Экипаж танка не пострадал", — говорится в релизе.
АрМИ проходят в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории десяти стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участие более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 проходят с 3 по 17 августа.
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Армия , Войска , Оружие , Происшествия , Московская область
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