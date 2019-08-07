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Американские издания предрекли проигрыш США в войне с РФ 

News.ru + ещё 38 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В американской газете The New York Times вышла статья о том, что в случае войны США проиграют России и Китаю. По мнению автора материала Тимоти Уолтона, после выхода Вашингтона из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) выяснилось, что у Пекина на вооружении имеются тысячи «запрещённых» ракет.
Журналист, обвинил Россию, так же как и американское правительство, в нарушении ДРСМД и игнорировании требований НАТО при создании опасного оружия. В качестве примера Уолтон приводит ракету 9М729, которая якобы нарушает договор. По его словам, именно её Россия может использовать в случае конфликта. По словам автора, американскую армию вновь конкурентоспособной может сделать разработка и установка нового вооружения. Уолтон утверждает, что без ракет наземного базирования ВВС США проигрывают Китаю или России в имитациях боевых столкновений.
ДРСМД прекратил своё действие 2 августа по инициативе США из-за якобы нарушения условий договора со стороны России. Он был заключён между СССР и США в 1987 году и запрещал странам производить и развёртывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.
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Комментарии
Армия , Войска , ДРСМД , НАТО , New York Times , Китай , США
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