Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс «Авиадартс» стартовал в подмосковном «Патриоте» 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественное открытие прошло на аэродроме Дягилево. В конкурсе участвуют 43 экипажа из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.
Воздушная разведка и точечные удары по мишеням, сверхзвуковые скорости и высшие фигуры пилотажа — все это в небе над Рязанью уже в ближайшие дни!
Сегодня на аэродроме Дягилево состоялось торжественное открытие одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2019 — «Авиадартса». В нем участвуют 43 экипажа из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.
В это же время в подмосковном парке «Патриот» стартовал конкурс «Страж порядка». Военные полицейские из России, Армении и Ирана готовы выйти на рубежи и полосу препятствий полигона Алабино. Первый этап — огневой — стартует уже завтра.
Церемония открытия пятых Армейских международных игр прошла третьего августа. В них принимают участие 223 команды из 39 стран. Соревнования продлятся до 17 августа.
ТК «Звезда»: последние новости
Разрезанный арбуз, Стивен Сигал и танковый вальс: самые неожиданные моменты первого дня АрМИ-2019 «Он меняется стремительно»: западные СМИ оценили российский флот на параде в Петербурге Международный конкурс военных инженеров «Рембат» стартовал в Омске
Армия , Китай , Рязань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Берлин ответил Москве на обвинения во вмешательстве11
Пресс-служба Зеленского угодила в скандал2
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом45
Пока вы не уснули: Токио требует встречи с Путиным24
Умер автор песни «Снег кружится»28
Видео
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
01:29
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом
В мире Украина
01:10
Чеченский Халк погонял московских выпивох
Общество
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
05:04
Грузия оценила последствия ссоры с Россией
В мире Кавказ
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
00:30
Яхта, квартиры и роялти: что Токарев оставил наследникам
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение