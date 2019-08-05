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Видео: как ядерные бомбардировщики взлетают боком 

Российская Газета 1 час назад
На недавнем видео показан взлет американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress с британской авиабазы Fairford.
В тот день над взлетно-посадочной полосой шел ливень с ураганным боковым ветром. B-52 с его 56-метровым крылом подниматься в воздух в таких условиях очень тяжело — порыв ветра может накренить гигантский самолет, тот коснется концом длинного крыла земли и катастрофа неминуема.
Тем не менее самолет с ядерным оружием на борту должны уметь взлетать в любую погоду. Для этого конструкторы Stratofortress оснастили его "ветровым шасси" — оно позволяет бомбардировщику поворачиваться при взлете на 20 градусов от продольной оси ВПП.
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