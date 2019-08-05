В ФРГ призвали НАТО улучшить ПРО для противостояния России

Германии заявили, что НАТО нужно улучшать свою систему противоракетной обороны — и таким образом ответить на выход России США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве указали, что США и не собирались выполнять все условия ДРСМД. Пентагон выступил за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования.

Немецкий эксперт по вопросам безопасности Кристиан Мёллинг в интервью Der Sueddeutschen Zeitung заявил, что НАТО нужно улучшать свою систему противоракетной обороны — и таким образом ответить на выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ФАН.

Мёллинг считает, что НАТО нужна лучшая система ПРО, которая сможет обезвредить российские ракеты. Также альянсу нужен наступательный компонент — ракета, способная поразить российские командные центры. Кроме того, атлантический союз должен укреплять Польшу и Прибалтику. Важнейшие цели потенциальной атаки с российской стороны должны быть дополнительно защищены — указал аналитик.

Такие заявления военного специалиста могут быть связаны с выступлением главы Пентагона Марка Эспера , который накануне выступил за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования.

«Да, я бы хотел этого», — приводит издание ответ Эспера на вопрос о возможности такого размещения.

«Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается», — продолжил глава минобороны США.

Такое заявление министр сделал на следующий день после того, как американская сторона окончательно вышла из ДРСМД, который был заключен еще с СССР в 1987 году.

Между тем в Госдуме считают такое намерение Эспера угрозой мировой безопасности и еще одним подтверждением того, что власти США не хотят соблюдать разорванный договор, приводит НСН слова заместителя главы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина

«Еще раз убеждаемся, что США не намеревались выполнять все условия ДРСМД.

К великому сожалению, из-за разрушения договора РСМД со стороны США разрушена и система европейской безопасности. Теперь США хотят в азиатском регионе создать очаг напряженности», — отметил депутат.

Он добавил, что Пентагон таким образом «подчеркивают стремление США навязать свой порядок другим государствам».

При этом парламентарий уверен, что российские власти не останутся в стороне.

«Будут приняты ответные зеркальные меры, если такое произойдет. В Азии находятся страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а с теми, кто не входит в ОДКБ, у России тоже хорошие, добрососедские отношения», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

Офицер добавил, что этот вопрос о намерениях Эспера стоит поставить на повестку работы Совета безопасности ООН

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что США и Россия смогут договориться по поводу нового соглашения по контролю, применению и распространению вооружений. Хотя, по его словам, вряд ли такие соглашения будут заключены в ближайшее время.

«Я полагаю, что все еще можно достичь договоренности в сфере контроля над вооружениями», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе это будет безопаснее, отвечает интересам всех стран, к тому же, гонка вооружений не только опасна, но и затратна.

Стоит отметить, что Москва уже предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, как это уже сделала Россия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков . Дипломат также отметил, что вопрос возвращения к договоренностям по контролю над такими системами «никто не снимает с повестки дня».

«Мы новые переговоры американцам не предлагаем, об этом было ясно сказано президентом Российской Федерации 2 февраля текущего года.

Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности, как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным, заявившим, что, до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств, Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся», — подчеркнул Рябков.

Срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности истек в начале августа.