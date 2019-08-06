Два противолодочных Ту-142 слетали к берегам США и Канады

Канады. Пара дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнила многочасовой рейд над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западной окраины Аляски

В пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) корреспонденту "РГ" рассказали, что на отдельных участках маршрута "туполевых" сопровождали стартовавшие с Камчатского аэродрома Елизово два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Их пилоты встретили противолодочников, осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами и сопроводили их в зоне ответственности флота. "В ходе выполнения тринадцатичасового беспосадочного полета воздушные танкеры Ил-78 Дальней авиации ВКС России осуществили дозаправку противолодочных самолетов топливом", — добавили в пресс-службе.

В ТОФ подчеркнули, что рейд Ту-142 проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

К патрулированию в небе отдаленных регионов мира командование ВКС обычно привлекает стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Их экипажи достаточно часто летают над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики. Такие задачи российские авиаторы называют походами "за угол". Они также контролируют обстановку над Черным, Каспийским морями и над Тихим океаном.

Судя по всему, противолодочные Ту-142 тоже нередко появляются у чужих берегов. Однако прежде выполнение подобных задач генералы, как правило, не афишировали. В СМИ эти самолеты обычно упоминались в связи с проводимыми на флотах крупными военно-морскими учениями, где в том числе отрабатывался поиск "вражеских" подлодок и кораблей.