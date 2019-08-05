На танке Т-80 пожарили яичницу и сварили кофе

Российские участники конкурса ремонтных бригад «Рембат-2019» в рамках игр АрМИ-2019 приготовили завтрак из яичницы и кофе, используя тепло газотурбинного двигателя танка Т-80.

Военнослужащие из Омского автобронетанкового инженерного института, принимающие участие в конкурсе ремонтных бригад «Рембат-2019», который проходит в рамках пятых Армейских международных игр АрМИ-2019, сварили кофе в турке и пожарили яичницу, используя тепло от газотурбинной силовой установки танка Т-80. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ , «механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей».

Соревнования проходят с 4 по 10 августа в четыре этапа. В них принимают участие представители России, Венесуэлы, Иордании, Камбоджи, Конго, Лаоса, Мозамбика и Узбекистана. Участники используют мастерские технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ и бронированные ремонтно-эксплуатационные машины БРЭМ. В ходе АрМИ-2019 свои навыки и умения демонстрируют солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.