DM: Лондон обвинил Москву в создании «секретной ракеты», угрожающей Европе

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб возложил всю ответственность за упразднение Договора о ракетах средней и меньшей дальности на российскую сторону. По мнению политика, к срыву соглашения привело то, что Москва занималась «секретной разработкой и развёртыванием ракетной системы, которая может быть нацелена на европейские столицы», передаёт Daily Mail.

Накануне Москва и Вашингтон вышли из Договора о ракетах средней и меньшей средней дальности (ДРСМД). Глава МИД Великобритании Доминик Рааб раскритиковал российское правительство , заявив, что именно оно виновато в разрыве этого соглашения, пишет Daily Mail.

«Россия вызвала распад ДРСМД секретной разработкой и развёртыванием ракетной системы, которая нарушает соглашение и может быть нацелена на европейские столицы», — написал министр в своём микроблоге.

«Их (российских властей. — ИноТВ) презрение к основанной на правилах международной системе угрожает европейской безопасности. Британия полностью поддерживает реакцию НАТО», — добавил Рааб.

США также обвинили Россию в аннулировании ДРСМД. По версии американских властей, вопреки соглашению Москва на протяжении многих лет создавала оружие, которое угрожает Америке и её союзникам.

НАТО также возложило ответственность за срыв ДРСМД на российские власти. Вместе с тем в своём официальном заявлении руководство Североатлантического альянса подчеркнуло, что не намерено участвовать в новой гонке вооружений.

Представители Москвы, в свою очередь, обвинили Вашингтон в том, что он создаёт предлог, чтобы выйти из договора. Кроме того, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал США и НАТО ввести мораторий на испытание нового оружия.

Между тем существует ещё более крупное российско-американское соглашение в области безопасности — СНВ-III, действие которого истекает в начале 2021 года. Если его не удастся сохранить, то Москву и Вашингтон больше не будут сдерживать никакие юридические ограничения для наращивания своих ядерных арсеналов, которые уже являются крупнейшими в мире, обращает внимание Daily Mail.