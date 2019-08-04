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DM: Лондон обвинил Москву в создании «секретной ракеты», угрожающей Европе 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб возложил всю ответственность за упразднение Договора о ракетах средней и меньшей дальности на российскую сторону. По мнению политика, к срыву соглашения привело то, что Москва занималась «секретной разработкой и развёртыванием ракетной системы, которая может быть нацелена на европейские столицы», передаёт Daily Mail.
Накануне Москва и Вашингтон вышли из Договора о ракетах средней и меньшей средней дальности (ДРСМД). Глава МИД Великобритании Доминик Рааб раскритиковал российское правительство, заявив, что именно оно виновато в разрыве этого соглашения, пишет Daily Mail.
«Россия вызвала распад ДРСМД секретной разработкой и развёртыванием ракетной системы, которая нарушает соглашение и может быть нацелена на европейские столицы», — написал министр в своём микроблоге.
«Их (российских властей. — ИноТВ) презрение к основанной на правилах международной системе угрожает европейской безопасности. Британия полностью поддерживает реакцию НАТО», — добавил Рааб.
США также обвинили Россию в аннулировании ДРСМД. По версии американских властей, вопреки соглашению Москва на протяжении многих лет создавала оружие, которое угрожает Америке и её союзникам.
НАТО также возложило ответственность за срыв ДРСМД на российские власти. Вместе с тем в своём официальном заявлении руководство Североатлантического альянса подчеркнуло, что не намерено участвовать в новой гонке вооружений.
Представители Москвы, в свою очередь, обвинили Вашингтон в том, что он создаёт предлог, чтобы выйти из договора. Кроме того, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал США и НАТО ввести мораторий на испытание нового оружия.
Между тем существует ещё более крупное российско-американское соглашение в области безопасности — СНВ-III, действие которого истекает в начале 2021 года. Если его не удастся сохранить, то Москву и Вашингтон больше не будут сдерживать никакие юридические ограничения для наращивания своих ядерных арсеналов, которые уже являются крупнейшими в мире, обращает внимание Daily Mail.
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Комментарии14
Армия , Войска , Политика , Сергей Рябков , МИД , Правительство РФ , НАТО , Москва , Великобритания
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