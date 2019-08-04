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Американский журнал оценил мощь флота РФ по параду в Петербурге 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Американский журнал The National Interest оценил всю мощь меняющегося состава Военно-морского флота (ВМФ) России по главному параду в Санкт-Петербурге. Он был приурочен к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ.
Москва показала новейший фрегат «Адмирал Касатонов» водоизмещением в 4,5 тысячи тонн. Он примечателен тем, что на его борту имеется противолодочная и противоторпедная система «Пакет-НК», говорится в материале The National Interest.
Его автор отмечает, что Россия продемонстрировала масштабную программу модернизации флота показом малых и эффективных кораблей. Они идут на смену «советскому наследию» ВМФ. В частности, по Неве прошли новый корвет «Гремящий» и дизельная подлодка «Кронштадт» проекта «Лада». Всего в параде участвовали 43 корабля и катера.
"Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьёзные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов", — отмечается в статье.
Ранее News.ru сообщал, что подавляющее большинство россиян считают ВМФ страны самым сильным в мире. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В мощь ВМФ верят две трети опрошенных социологами — 67%. При этом 89% уверены, что он способен защитить морские рубежи страны в случае реальной угрозы со стороны других государств. В 2005 году так считали 70% сограждан.
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Армия , В мире , Оружие , ВЦИОМ , The National Interest , Москва , Санкт-Петербург
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