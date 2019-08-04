Американский журнал оценил мощь флота РФ по параду в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил всю мощь меняющегося состава Военно-морского флота (ВМФ) России по главному параду в Санкт-Петербурге . Он был приурочен к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ.

Москва показала новейший фрегат «Адмирал Касатонов» водоизмещением в 4,5 тысячи тонн. Он примечателен тем, что на его борту имеется противолодочная и противоторпедная система «Пакет-НК», говорится в материале The National Interest.

Его автор отмечает, что Россия продемонстрировала масштабную программу модернизации флота показом малых и эффективных кораблей. Они идут на смену «советскому наследию» ВМФ. В частности, по Неве прошли новый корвет «Гремящий» и дизельная подлодка «Кронштадт» проекта «Лада». Всего в параде участвовали 43 корабля и катера.

"Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьёзные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов", — отмечается в статье.