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Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Фото: twitter.com/fighter_bomber
Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.
«Сегодня тяжёлый беспилотник разработки ОКБ Сухого совершил свой первый полёт! Заключение Методического совета по экспериментальной авиации в ЛИИ было получено 1 августа и сегодня аппарат впервые самостоятельно поднялся в небо. Полёт прошел в соответствии с заданием на первый вылет», — говорится в сообщении.
Не исключено, что вскоре Минобороны продемонстрирует ролик, демонстрирующий испытания «Охотника».
Ранее сообщалось, что беспилотник впервые взлетит с аэродрома Новосибирского авиазавода нынешним летом.
«Охотник» спроектирован ОКБ Сухого и построен на Новосибирском авиазаводе. Эксперты говорят, что беспилотник сможет перехватывать самолеты противника, наносить удары по наземным и морским целям. Кроме того, БПЛА может использоваться в связке с истребителем Су-57, выполнять разведку целей и подавлять ПВО там, где обстановка для летчика слишком опасна.
Комментарии80
Армия , Войска , Оружие , Сухой , Министерство обороны , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова
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