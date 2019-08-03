Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.

«Сегодня тяжёлый беспилотник разработки ОКБ Сухого совершил свой первый полёт! Заключение Методического совета по экспериментальной авиации в ЛИИ было получено 1 августа и сегодня аппарат впервые самостоятельно поднялся в небо. Полёт прошел в соответствии с заданием на первый вылет», — говорится в сообщении.

Не исключено, что вскоре Минобороны продемонстрирует ролик, демонстрирующий испытания «Охотника».

Ранее сообщалось, что беспилотник впервые взлетит с аэродрома Новосибирского авиазавода нынешним летом.

«Охотник» спроектирован ОКБ Сухого и построен на Новосибирском авиазаводе. Эксперты говорят, что беспилотник сможет перехватывать самолеты противника, наносить удары по наземным и морским целям. Кроме того, БПЛА может использоваться в связке с истребителем Су-57, выполнять разведку целей и подавлять ПВО там, где обстановка для летчика слишком опасна.