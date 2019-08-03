Самолет-разведчик США подлетел к Крыму

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 11:15 приступило к разведывательному полету у черноморского побережья России.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.