Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский самолет провел разведку у черноморского побережья России 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 11:15 приступило к разведывательному полету у черноморского побережья России.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
Последние новости
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири Выходец из Киева наладил в Крыму масштабный живодерский бизнес
Армия , Видео , США , Министерство обороны , Пентагон , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву147
«Есть угроза соседним зданиям»: ЧП в Москве47
Трамп может вмешаться в ситуацию в Донбассе227
В центре Москвы полыхает пожар40
Ким Чен Ын посмотрел на ракеты3
Видео
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:50
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву
Общество Статьи
01:15
«Без вас здесь, мужики, не разберемся»
Политика
00:45
Уничтоженные украинские Ил-76 сняли из космоса
Оружие Армия
01:12
«Как можешь женщину бить»: драка россиян в Турции
Происшествия Катастрофы
01:23
РФ показала уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
Армия Ближний Восток
00:14
Rammstein «зажег» стадион в Петербурге. Жители испугались.
Шоу-бизнес
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Азия
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
02:07
«Таким хочется отдаваться»: откровения убитой блогерши
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение