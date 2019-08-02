Ракетный договор между Россией и США окончательно разорван

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращен по инициативе США . Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает РИА Новости.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — отмечается в сообщении.

Ранее единственный президент СССР Михаил Горбачев , подписавший этот договор, заявил, что сегодняшнее событие приведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений. Кроме того, по его словам, мировая политика будет развиваться непредсказуемо и хаотично.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.