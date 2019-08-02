«Туполев» создаст транспортный самолет на замену Ан-12

Конюхов сообщил в ходе празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы, что «в перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями», передает РИА «Новости».

Кроме того, в планах «создание и запуск до конца года линейной станции обслуживания самолетов Ту-204 и Ту-214».

Также у компании имеются «большие планы по испытаниям и доводкам (…) глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС» и «большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации».

В рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета работает Авиационный комплекс им. Ильюшина. Там, в частности, создают двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в 2019 году.

Отмечается, что тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.

Ранее в «Объединенной авиастроительной корпорации» сообщили, что в рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета прорабатывается несколько концепций, в частности Ил-276.

Какие еще варианты рассматриваются в качестве перспективного среднего транспортника, в корпорации не уточнили.

В свое время «Туполев» создал проект среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330. Разработка велась с начала 1990-х годов, однако в начале 2000-х была остановлена из-за недостатка финансирования и сложной экономической ситуации в авиаотрасли и в стране, в целом.