Медведь и дракон. Что будет с НАТО, если армии России и Китая объединятся

Россия и Китай стали ближе — на днях самолеты дальней авиации провели первое в истории совместное патрулирование. Четыре стратегических бомбардировщика — два Ту-95МС и два H-6К — прошли над Японским и Восточно-Китайским морями. Незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился организовать переговоры о военном сотрудничестве двух стран. Западные СМИ уже прогнозируют создание военного союза Пекина и Москвы , способного бросить вызов НАТО . И хотя говорить о таком альянсе пока рано, РИА Новости попыталось оценить его суммарную боевую мощь.

Танки и пушки

Гипотетически военный союз Китая и России действительно мог бы стать идеальным противовесом для НАТО. Два государства, занимающие большую часть Евразии, располагают колоссальными природными и людскими ресурсами. Суммарная численность Вооруженных сил — более трех миллионов человек. Это лишь немногим меньше показателя НАТО.

По количеству ядерных боеголовок — паритет. Львиная доля ядерного запаса планеты принадлежит США и России. Китай неоднократно заявлял, что намерен поддерживать свой стратегический арсенал на минимальном достаточном уровне. Точное число китайских боеголовок держится в секрете, однако эксперты считают, что их не менее 270.

По танкам — основной ударной силе Сухопутных войск — Россия и Китай значительно превосходят Североатлантический альянс. С учетом бронетехники, находящейся на складах хранения, потенциальный союз располагает аж 26 тысячами боевых машин против 15 тысяч у стран НАТО. При этом у восьми из 29 государств альянса собственных бронетанковых подразделений нет вообще.

"Боги войны" тоже на стороне России и Китая. На вооружении двух стран — 28-30 тысяч различных гаубиц, пушек, минометов и реактивных систем залпового огня. С резервами показатели еще серьезнее: в одной только России на складах хранения числятся 22,5 тысячи единиц артиллерийского вооружения. Впрочем, и НАТО в состоянии "зажечь". В армиях стран альянса — 25 тысяч орудий.

Азиатские амбиции

НАТО, безусловно, превосходит Россию и Китай на море — прежде всего благодаря мощным ВМС США. Кораблей и подводных лодок во флотах альянса — более 2,2 тысячи, включая суда обеспечения и корабли береговой охраны. По ракетным крейсерам и авианосцам превосходство у НАТО абсолютное. Во флотах России и Китая — чуть более 900 вымпелов. Крупнейший подводный флот у США (68 лодок). У России и Китая — 64 и 68 лодок соответственно.

Наконец, у НАТО самая крупная в мире воздушная армада. У ВВС альянса — 20,5 тысячи самолетов, вертолетов и конвертопланов (с учетом военно-транспортной, разведывательной, специальной авиации и учебных машин). У ВВС США почти 14 тысяч летательных аппаратов. Россия и Китай могут поднять в воздух около 6,5 тысячи самолетов и вертолетов.

В НОАК мощные сухопутные войска, насчитывающие около 925 тысяч человек. Китай располагает большим количеством боеготовых дивизий и бригад, в том числе укомплектованных личным составом и техникой по штатам военного времени, а также современными средствами вооруженной борьбы. В частности, в 2017-м началось серийное производство танков VT-4, причисляемых специалистами к промежуточной технике между танками третьего и четвертого поколения (к последним относится, например, российский Т-14 на платформе "Армата").

Темпы модернизации Военно-морских сил Китая тоже удивляют экспертов. За какие-то десять лет Пекину удалось серьезно подстегнуть программу строительства надводных и подводных кораблей всех классов и рангов, включая эсминцы и авианосцы. Наибольший интерес представляет наращивание экспедиционного потенциала. Особое внимание уделяется постройке кораблей для транспортировки крупных воинских контингентов с техникой и вооружением на дальние расстояния.

Россия и Китай могли бы прекрасно дополнить друг друга в военной сфере. Союз этих двух государств способен стать новым центром силы в многополярной системе будущего. Конечно, сегодня о таком оборонном блоке речи не идет, но курс на сближение уже взят. Причем основательно.

Против Запада

Инициатором переговоров по военному сотрудничеству выступило российское оборонное ведомство . Обсуждение возможного итогового документа было согласовано с МИД . О месте предстоящих переговоров и их дате не сообщается. Но нет сомнений в том, что они состоятся.

Совместное патрулирование российских и китайских "дальников", выполненное на следующий день после публикации распоряжения премьер-министра, вряд ли простое совпадение. В свою очередь, представитель Минобороны Китая старший полковник У Цян заявил, что Россия и КНР продолжат совместные операции.

Напомним, еще в июне 2017-го министр обороны Сергей Шойгу встретился с китайским коллегой Чан Ваньцюанем на полях саммита ШОС в Астане и предложил подписать дорожную карту военного сотрудничества на 2017-2020 годы. Оборонному взаимодействию двух государств к тому времени исполнилось 12 лет — впервые Россия и Китай провели двусторонние учения в 2005 году на Шаньдунском полуострове КНР и во Владивостоке. В них приняли участие более десяти тысяч солдат и офицеров. Маневры стали ежегодными. Сегодня Китай — постоянный участник Международных армейских игр.

"Россия и Китай в военной сфере сближаются всерьез, — рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев. — Это базируется на прочном экономическом сотрудничестве, глобальных проектах, в которых принимают участие обе страны. В Москве и Пекине понимают, что США настроены агрессивно по отношению ко всему остальному миру. Связано это с неизбежным процессом утраты Вашингтоном статуса глобального лидера. Американцы и их европейские союзники оказывают давление на Россию и Китай. США необходимо сдерживать. Зачем делать это поодиночке, если можно объединиться?"

В прошлом году военнослужащие НОАК присоединились к российским товарищам по оружию на совместных учениях "Восток-2018". Кроме того, Китай первым из зарубежных стран получил российские ЗРС С-400 "Триумф" и многоцелевые истребители Су-35. Можно с уверенностью утверждать, что уровень сотрудничества между вооруженными силами двух государств — действительно беспрецедентный для новейшей российской истории.