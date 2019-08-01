Минобороны испытало «военный интернет», пишут СМИ

Министерство обороны провело учения, на которых протестировало работу "военного интернета", пишет газета "Известия".

Локальная беспроводная сеть полностью автономна и не имеет точек обмена трафиком, связывающих ее с "внешним" интернетом. Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстояние более двух тысяч километров.

Данные передавалась через аппаратные средства военного ведомства с применением шифрования. Всю технику военным удалось развернуть в течение часа.

Как отмечают эксперты, главная задача таких каналов связи — передача и обработка данных для систем автоматизированного и боевого управления. Помимо этого их могут использовать в зонах чрезвычайных ситуаций, где возникают проблемы с мобильной связью и интернетом.