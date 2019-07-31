Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие

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Появились подробности атаки на украинский Ил-76 в Ливии 

Рамблер 34 минуты назад
Уничтоженные в Ливии самолеты Ил-76 частной украинской компании были атакованы беспилотником. Об этом, как пишет «Лента.ру», сообщила блогер Диана Михайлова со ссылкой на источники среди отставных военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВС Украины.
Источники рассказали, что беспилотник атаковал самолет, которым управлял летчик из Мелитополя Владимир Бухальский. Ранее он служил в указанной бригаде, после отставки работал на компанию, которой принадлежал сбитый Ил-76. По их словам, Бухальский погиб, спасая судовые документы.
Военный блог bmpd уточняет, что в ходе атаки применялись БПЛА Bayraktar TB2, произведенные турецкой компанией Baykar Makina. Аппарат может нести вооружение, в частности, противотанковые ракеты.
27 июля стало известно, что в Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76.
Армия , Видео , Войска , Оружие , Украина , Владимир Бухальский , Диана Михайлова , Lenta.ru , Ливия
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