Россия предложила США и НАТО мораторий на размещение РСМД

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, выход США из ДРСМД скажется на глобальной безопасности «самым негативным образом».

Мораторий на развертывание средств малой и средней дальности предложила США и государствам НАТО Россия . Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.

Он объяснил, что мораторий предлагается по аналогии с тем, что был объявлен 22 июля президентом России Владимиром Путиным . Тогда глава государства заявил, что наша страна воздержится от размещения таких систем до того, как этого не сделают США. Однако Рябков подчеркнул, что ни о каких новых переговорах по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенным Штатам не предлагается.

Рябков уточнил, что выход США из ДРСМД скажется глобальной безопасности «самым негативным образом». По его мнению, таким образом страна пытается совершить военно-технической в этой сфере, однако сделать этого не удастся.

«Если кто-то в Вашингтоне питает иллюзии, что через усиление силового прессинга на страны, которые американцы в силу тех или иных причин не воспринимают в качестве партнеров, они добьются искомых результатов, то эти люди глубоко заблуждаются», — заявил Рябков в интервью ТАСС.

Он также добавил, что брать на веру заявления НАТО об отсутствии планов развертывании подобных средств в ядерном оснащении, нет «никаких оснований».

«Рассчитываем тем не менее, что здравый смысл и забота о безопасности Европейского континента и глобальной безопасности перевесят иные соображения, связанные со ставкой на силу и оказание прессинга по всем линиям. Давление, прессинг и сила — это не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать кому бы то ни было», — подытожил Рябков.

Действия ДРСМД прекращается со 2 августа. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из него в начале 2019 года, заявив, что Россия якобы долгое время нарушает установленные договоренности. В Министерстве иностранных дел РФ назвали это решение «серьезной ошибкой».

В начале июля Путин подписал документ о приостановлении ДРСМД. В то же время глава государства заявил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений.