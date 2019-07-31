В Госдуме предрекли СНВ-3 судьбу ДРСМД

Заявлениям президента США Дональда Трампа о возможном соглашении на замену договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) доверять не стоит, документ будет демонтирован тем же способом, что и ДРСМД, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. До этого советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 (истекает в 2021 году), вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки.

"Америка активно демонтирует фактически все международные соглашения в области контроля над вооружениями …, с определенной долей вероятности можно полагать, что судьба СНВ-3 будет, наверное, такая же, как и договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сказал Гутенев.

Он уточнил, что США либо постараются выдвинуть независящие от РФ условия, такие, как распространение этого договора на ряд других стран, или сформируют неприемлемые для России предложения. Эксперт считает, что ядерная триада является единственным средством, благодаря которому Россия, бюджет которой в 11 раз скромнее американского, может проводить "независимую политику и отстаивать свой экономический суверенитет".

"Важно разъяснять руководству и гражданам тех стран, где потенциально США могут разместить и ракеты средней и меньшей дальности, и использовать трибуну ООН для того, чтобы доводить политическую позицию руководства нашей страны", — добавил Гутенев.

При этом большим козырем в руках России он считает "честную и прозрачную", в отличие от США, политику по отношению к возможным участникам будущих договоров по ограничению оружия.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.